Gescheiden koppelwedstrijd op 15 augustus bij HSV Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Op zaterdag 15 augustus organiseert HSV Groot-Ammers een gescheiden koppelwedstrijd in de Ammerse Boezem en Waterschap met de vaste hengel.

Er wordt door één iemand gevist op de Ammerse Boezem en door één iemand op het Waterschap. Het is loten tussen 06.15 uur en 07.00 uur. Er wordt gevist van 08.00 uur tot 12.00 uur.

Aanmelden via: wedstrijden@hsvgroot-ammers.nl of via A de Kock via 06-53414533. Voor meer informatie: www.hsvgroot-ammers.nl.