M. Molenaar wint achtste zomerwedstrijd HSV Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Dinsdag 21 juli was de achtste wedstrijd van de zomercompetitie van HSV Groot-Ammers. Deze is gevist aan de Bult in Groot-Ammers

Eerste werd M. Molenaar met 3120 gram. De tweede plaats was voor A. van Vliet met 2800 gram en derde werd C. Uitenbogaard met 2280 gram.

Ook had HSV Groot-Ammers deze wedstrijd een gast, Grasso Antonino. Hij komt uit België en heeft met de vissers van HSV Groot-Ammers een wedstrijd mee gevist. Hij ving 2280 gram.

Dinsdag 28 juli is de volgende wedstrijd van de zomercompetitie, de volledige uitslag staat op www.hsvgroot-ammers.nl.