Cees Adriaanse trainer SNA

BLESKENSGRAAF • Cees Adriaanse is de nieuwe trainer/coach van het in de eerste klasse uitkomende SNA dames 1. De oud-speler van de Bleskensgraafse club komt over van streekgenoot AVVA.

Froukje Eijkelenboom en Caroline Hak sluiten aan bij de selectie van Adriaanse. Ankie Sloots zal in dames 2 gaan spelen.

Bij de start van het seizoen kan SNA nog geen beroep doen op Rose-Anne den Otter (zwangerschap) en Susanne Bouter (blessure).