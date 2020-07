Daan Hartog wint trainingswedstrijd in Arkel

ARKEL/REGIO • Giessenburger Daan Hartog heeft zaterdag een trainingswedstrijd in categorie 6 op het thuisparcours van RC Jan van Arckel gewonnen.

De belangstelling voor de trainingskoers was groot. Jan van Arckel stond zelf met zestien renners aan het vertrek, waaronder de debuterende Jelle Post uit Nieuwpoort.

De Jan van Arckel-jeugd sleepte vijf podiumplaatsen in de wacht. Daan Hartog (Giessenburg) klopte Rick Versloot (Hardinxveld-Giessendam) in de eindsprint van categorie 6. Daan werd eerste, Rick tweede. Een tweede plaats was er ook voor Niek Wolthuis (Sleeuwijk) in categorie 2 en Isis Versluis (Meerkerk) in categorie 3. Sem van Wijngaarden (Hardinxveld-Giessendam) klasseerde zich als vierde in categorie 7.

Pechvogel van de dag was Joris Peursum. De Hardinxvelder ging onderuit en moest met de nodige schaafwonden de strijd staken.