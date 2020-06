Oefenwedstrijden graag doorgeven aan Regio-Voetbal

REGIO • In de aanloop naar het nieuwe seizoen (2020-2021) wil Regio-Voetbal graag weer een overzicht van de oefenwedstrijden publiceren.

Zoals bekend zijn er op dit moment vanwege de coronamaatregelen nog de nodige onzekerheden. Maar toch zullen er vast al oefenwedstrijden zijn vastgesteld. Wij krijgen ze graag door, om 'onder voorbehoud van' een overzicht te kunnen maken.

Oefenwedstrijden van eerste elftallen (regioclubs) kunnen worden doorgegeven via: info@regio-voetbal.nl. Of via Twitter (@RVoetbal) of Facebook.