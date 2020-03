Definitief een streep door Arno Wallaard Memorial 2020

MEERKERK/REGIO • De internationale wielerbond UCI heeft woensdag bekendgemaakt dat er tot eind april geen wielerwedstrijden meer verreden zullen worden. Hiermee is er ook definitief een streep gegaan door de Alblasserwaardse wielerklassieker Arno Wallaard Memorial, die voor zaterdag 18 april op het programma stond.

'Eigenlijk wisten we het al wel, maar je blijft hopen. Helaas, wat is dit jammer! Maar we moeten realistisch zijn. De gezondheid van de wereld is het allerbelanrijkste', meldt de AWM-organisatie vandaag aan alle medewerkers.

Hoewel de UCI het wegseizoen tot 1 november wil verlengen, is het verplaatsen van de AWM geen optie. 'We laten alles even bezinken, we handelen de lopende voorbereidingen af en dan hopen we met elkaar in goede gezondheid vanaf november weer vol enthousiasme aan de slag te kunnen voor de veertiende Arno Wallaard Memorial op zaterdag 17 april 2021' (datum onder voorbehoud van goedkeuring UCI).