VIJFHEERENLANDEN • De voetbalverenigingen in de gemeente Vijfheerenlanden hebben in goed onderling overleg met elkaar afgesproken dat de accommodaties, inclusief de kantines, tot en met 6 april gesloten blijven vanwege het coronavirus.

Daarna zal de situatie opnieuw beoordeeld worden.

"We volgen de adviezen van het kabinet en van de KNVB", aldus HSSC'61-voorzitter Frank Lakerveld. "Zondagochtend hebben we een gezamenlijk standpunt ingenomen en dat hebben we inmiddels aangepast naar de nieuwe richtlijnen."