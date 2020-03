REGIO • Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besloot het kabinet donderdagmiddag dat evenementen met meer dan 100 toeschouwers niet mogen doorgaan. De KNVB heeft vervolgens besloten alle wedstrijden tot 1 april af te gelasten, ook in het amateurvoetbal.



Al het voetbal in Nederland wordt tot en met 31 maart afgelast: https://t.co/wPaDx9546J. — KNVB (@KNVB) March 12, 2020



Eerder deze week werd bekend dat alle Brabantse clubs niet in actie zouden komen, maar die maatregel geldt nu voor alle amateurvoetbalteams in Nederland.

Advies: ook geen trainingen

Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan tot en met 31 maart niet door. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal KNVB: "Wij adviseren alle amateurverenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere grote bijeenkomsten te organiseren. We hopen op begrip voor dit lastige besluit en de medewerking van alle clubs om gezamenlijk de competities tot een goed einde te brengen. De komende periode gaan we nadenken over een goede oplossing voor ons amateurvoetbal."