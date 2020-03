VC WIK pakt punt tegen Ledub, maar degradatie lijkt kwestie van tijd

GROOT-AMMERS • Eerstedivisionist VC WIK pakte zaterdag een punt tegen nummer 3 Ledub en was dicht bij meer. Door de 3-1 nederlaag is degradatie inmiddels zo goed als onafwendbaar geworden.

In Budel was het krachtsverschil uiterst klein. Na 29-27 en 25-18 pakten de Groot-Ammerse volleybalsters de derde set met 23-25.

In de vierde set had WIK weinig geluk, kenmerkend voor een ploeg die in de hoek zit waar de klappen vallen: 28-26.