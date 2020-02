Bryant Boogert vijfde, Lotte Bakker achtste op NK-pure sprint

AMSTERDAM/REGIO • Bryant Boogert uit Hoogblokland is bij de junioren C vijfde geworden op het NK pure sprint in Amsterdam.

Op de 300 meter pakte hij met de derde tijd het brons.

Als eerstejaars B-junior eindigde Lotte Bakker als achtste. De Goudriaanse excelleerde op de 100 meter met een pr, tevens YA-clubrecord.