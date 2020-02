AS Roma houdt trainingskamp jeugd bij SteDoCo

HOORNAAR • Onder leiding van een officiële AS Roma-coach wordt er van 18 tot en met 21 augustus een jeugdtrainingskamp gehouden bij SteDoCo.

Jongens en meisjes van 6 tot en met 13 jaar, ook niet-leden van SteDoCo, kunnen hieraan deelnemen. Het trainingskamp is dagelijks van 09:30 tot 16:00 uur.

Meer info op de website van SteDoCo of per e-mail via Marco Maruccia: info@marcomarrucia.com.