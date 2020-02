Veel geslaagden bij examens Karateschool Bezemer

STREEFKERK/NIEUW-LEKKERLAND • Onder grote belangstelling zijn de karateleden van Karateschool Bezemer uit Nieuw-Lekkerland en Streefkerk opgegaan voor een nieuwe band in het Wado Karate-do.

Een paar deelnemers vielen wel op bij het examen, waaronder de 11-jarige Melissa Stout die de blauwe band 4e kyu heeft behaald en de 10-jarige Emina Nezirevic die slaagde voor de bruine band 3e kyu. Een bruine band halen op deze leeftijd is toch wel heel bijzonder. Ook vielen twee senioren op die beiden examen deden voor de laatste bruine band de 1e kyu. Aad Waverijn is 53 jaar en geslaagd en heeft het bijbehorende diploma in ontvangst mogen nemen. Zijn trainingspartner Ad Zwijnenburg is 44 jaar en heeft het ook voor elkaar gekregen om te slagen voor dit diploma.

De geslaagden van het examen in Streefkerk: 1e streep witte band Daan de Groot, Dylan de Wit, Walter Goeneveldt en Lukas Jakovljevic 2e streep witte band Thomas de Kleyn, Koen de Groot, Christiaan Gordijn en Jelle Burggraaf. 8e kyu Arina Neeleman 3e streep witte band Jelte Godschalk en Ben Lengkeek. 7e kyu gele band Robin Dölle, Myke Verweij en Danté Nieuwenhout. 7e kyu 1e streep Jaimy Muilenburg 6e kyu oranje band Ruben zwijnenburg, Rubija Nezirec en Mosquera den Boer. 4e kyu blauwe band Melissa Stout Bruine band 3e kyu Emina Nezirevic. Bruine band 1e kyu Aad Waverijn en Ad Zwijnenburg.

Voor meer informatie en foto's: Facebook of www.karateschoolbezemer.nl.