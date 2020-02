Winst en verlies volleyballers SNA

BLESKENSGRAAF • De vrouwenhoofdmacht van SNA won met 4-0 van hekkensluiter VCN 5. De Bleskensgraafse mannenvolleyballers verloren daarentegen teleurstellend met 2-3 van Sliedrecht Sport 7.

De SNA-vrouwen speelden met een incompleet team en hadden na het geblesseerd uitvallen van Ankie Sloots nog slechts zes speelsters over. Toch werd de klus, zonder libero, vakkundig geklaard. Alleen in de tweede set was het een dubbeltje op z'n kant en overleefde SNA de nodige setpoints: 25-17, 27-25, 25-20, 2512.

De Bleskensgraafse mannenploeg poetste een 0-1 achterstand tegen Sliedrecht weg: 20-25, 25-22, 25-19. Daarna was er van flair geen sprake meer. De foutenlast ging omhoog en het draaide voor SNA uit op een nederlaag: 18-25, 10-15.

Op de ranglijst nemen de SNA-vrouwen nu de tweede plaats in, al geeft het ongelijke aantal wedstrijden een enigszins vertekend beeld. De mannen staan vijfde.