VALENCIA/REGIO • Ook in de derde etappe van de Ronde van Valencia is Fabio Jakobsen, net als in de openingsetappe, in de sprint geklopt door Dylan Groenewegen.

De 175 kilometer lange etappe van Orihuela naar Torrevieja eindigde vrijdagmiddag in een massasprint. Groenewegen -die 12 kilometer voor de meet nog betrokken was bij een valpartij- troefde hierin de nationaal kampioen uit Heukelum af. Matej Mohoric kwam als derde over de meet.