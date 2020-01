Roy Hoornweg klasse apart in Hoornaar

HOORNAAR • Roy Hoornweg en Ann Schoot Uiterkamp hebben zaterdag de 31ste editie van de Physio.Fit Dirk IV-loop in Hoornaar gewonnen, volgens traditie de openingswedstrijd van het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit. Hoornweg deed dat in een indrukwekkend nieuw parcoursrecord van 29.28.

In en rond Hoornaar, tien kilometers door de pracht van de Alblasserwaard, is de winterse opener van het Grote Rivieren Loopcircuit altijd een aantrekkelijke afspraak voor honderden wedstrijd- en prestatielopers. Hoewel de wind snijdend guur was, waren de omstandigheden om te lopen redelijk ideaal. Schone wegen, droog en de wind niet te krachtig. Mooie voorwaarden voor mooie tijden.

Relaxt

Roy Hoornweg was de titelverdediger en had zijn zinnen gezet op een verbetering van zijn 30.15 van vorig jaar. Met clubgenoot Lars Gerritsen als haas wilde de Papendrechter onder de 30 minuten duiken en dat lukte riant. In schijnbaar totaal relaxte tred kwam hij uit op 29.28.

,,Vorig jaar was het hier windkracht 5'', verklaarde hij de enorme verbetering van de Dirk IV-toptijd. ,,En Lars was erbij. Het ging echt heel goed vandaag.''

Bekende gezichten uit het Toyota Schouten Grote Rivieren Loopcircuit bezetten de andere ereplaatsen. Nick van der Poel stond al meer op het podium in Hoornaar en werd tweede in 31.15. Maarten van Zetten (vorig jaar tweede in het overall klassement van het Grote Rivieren Loopcircuit) was derde in 31.17 en Albert Meijer en Leendert van der Lugt (oud-winnaars van het circuit) volgden in 31.24 en 31.26.

Blij verrast

Ann Schoot Uiterkamp was een nieuwe winnaar bij de vrouwen in het circuit. Lange tijd liep de Utrechtse samen op met Marlies Jongerius, maar in het tweede deel van de wedstrijd was de duatlete de sterkste van de twee: 37.05 om 37.57.

,,Ik ben blij verrast met mijn tijd'', zei de winnares. ,,Het is een persoonlijk record. Ik kon mooi in goede groepjes mannen meelopen en het is een hele leuke wedstrijd. Voor de duatlon wil ik mijn 10 kilometer verbeteren, dus misschien kom ik meer wedstrijden in dit circuit doen.'' Marleen Honkoop maakte het podium bij de vrouwen compleet.

De tweede wedstrijd in het Grote Rivieren Loopcircuit 2020 is de Riwal Hoogwerkers halve marathon in Dordrecht op zaterdag 14 maart. Alle informatie over de wedstrijden, uitslagen en klassementen zijn te vinden op: www.avtyphoon.nl/loopcircuit.

Uitslagen Physio.Fit Dirk IV-loop

Msen: 1. Roy Hoornweg 29.28, 2. Nick van der Poel 31.15, 3. Maarten van Zetten 31.17.

M35: 1. Albert Meijer 31.24, 2. Cornelis Chatziioannou 32.38, 3. Henk van der Stelt 33.37.

M45: 1. Jeroen van Damme 32.09, 2. Christian Bakker 34.41, 3. Boudewijn Happé 35.46.

M55: 1. Hafid Chaaby 37.05, 2. Hans Kruis 37.42, 3. Piet Voorwinden 38.07.

Vsen: 1. Ann Schoot Uiterkamp 37.05, 2. Jarka Kortleve 40.33, 3. Lucia van der Laarse 41.24.

V35: 1. Marlies Jongerius 37.57, 2. Marleen Honkoop 38.35, 3. Vivianne Steegstra 39.46.

V45: 1. Nay Seddik 41.01, 2. Petra Bruijs 41.56, 3. Lianne Ivens 44.20.

V55: 1. Cora Vlot 44.17, 2. Anja van Vliet 45.23, 3. Irene van der Plank-Vink 45.59.

M5km: 1. Max Muller 16.16, 2. Nemi Roozemond 16.53, 3. Dietmer Mesker 18.09.

V5km: 1. Roos Blokhuis 17.29, 2. Mirte Kortman 18.50, 3. Anne van Wendel de Joode 20.32.

Jongens groep 0: 1. Jurre van Maurik 1.20, 2. Daley den Hartog 1.37, 3. Sam Buscher 1.47.

Meisjes groep 0: 1. Cindy Hagenaar 1.05, 2. Suus Bastmeijer 1.06, 3. Meike de Bruijn 1.12.

Jgroep1: 1. Sjors van der Laan 1.38, 2. Teun van Dijk 1.41, 3. Abner de Jong 1.53.

Mgroep1: 1. Anne Schoester 1.49, 2. Tirza van Maanen 2.02, 3. Pepa Hermus 2.09.

Jgroep2: 1. Dex van der Laan 2.28, 2. Jayden Vredenburg 2.29, 3. Matz de Jong 2.32.

Mgroep2: 1. Lisa van Schaik 2.35, 2. Isa Versluis 2.36, 3. Mirthe Boer 2.39.

Jgroep3: 1. Luuk Bosveld 3.19, 2. Teyl Schippers 3.32, 3. Dennis Boer 3.33.

Mgroep3: Lieke Boshuizen 3.36, 2. Noor Blokhuis 3.43.