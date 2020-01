Colin Schrijver plaatst zich voor NK-allround

TILBURG/HOORNAAR • IJA-schaatser Colin Schrijver heeft zich afgelopen weekend in Tilburg weten te plaatsen voor het NK-allround voor A-junioren.

Op de 500 meter zette de Hoornaarse schaatser, wiens kracht in het kortere werk ligt, de zevende tijd neer.

Op de 1500 meter pakte hij winst in de eerste ronden, maar was het verval (en de verzuring) in de laatste ronde groot. Desondanks stond Schrijver na twee afstanden achtste in het tussenklassement.

Op de afsluitende drie kilometer trachtte Colin Schrijver de schade te beperken. Via een strak schema reed hij naar de tiende plek in het eindklassement, waarmee hij deelname aan het NK veiligstelde.

Het NK-allround voor A-junioren wordt op 1 en 2 februari verreden in Enschede.