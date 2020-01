Mixed feelings bij VC WIK: stunt van de dames, teleurstellende derbynederlaag heren

GROOT-AMMERS • Gemengde gevoelens zaterdag bij VC WIK. De vrouwenhoofdmacht stuntte tegen koploper Somas/Activia, maar de mannen verloren de derby tegen Next Volley met 1-3.

Een incompleet WIK wilde na de uitzege op de Dordtenaren graag op herhaling. In de eerste set werd de daad bij het woord gevoegd: 25-16. Next Volley kreeg in de tweede set echter meer grip op de Ammerse service: 23-25. Daarna was de thuisploeg het helemaal kwijt. Met name de aanvalsmotor haperde: 18-25 en 18-25. Positief was wel het debuut van de pas 14-jarige Thom Buijserd.

De vrouwen, tot zaterdag hekkensluiter in de 1e divisie, begonnen 2020 goed met winst op koploper Somas/Activitas. De eerste set ging door teveel eigen fouten nog verloren (21-25), maar de Groot-Ammerse volleybalsters richtten zich met 25-15, 25-15 en 25-20 heel knap op.