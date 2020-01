Isis Versluis met zege klaar voor NK

GOUDRIAAN • In de achtste wedstrijd van de wintercompetitie, gereden rond de Slingelandse Plassen in Goudriaan, herstelde Ron Timmer de pikorde bij de B-Masters. Isis Versluis toonde zich andermaal onverslaanbaar bij de meisjes in categorie F (ze staat zelfs derde in het klassement tussen de jongens) en lijkt klaar voor het NK-veldrijden, dat komende zaterdag wordt verreden in Moergestel.

Om na de regen niet al teveel in de bagger te belanden, koos het wielercomité Ottoland ditmaal voor meer bospassages in het parcours. De vereiste behendigheid, maar op het strand kwamen ook de krachtpatsers aan hun trekken.

In de A-klasse zorgde Ruben van der Stelt voor een verrassing.

A-klasse: 1. Ruben v.d. Stelt (Nieuwendijk), 2. Mika Bouman (Rijswijk), 3. Wim de Bruin (Hardinxveld).

Fausto van Tuyl miste in de B-klasse tot nu toe slechts één keer het podium en liet zich in Goudriaan van zijn sterkste kant zien. Ron Timmer stond na zijn 'misser' in Groot-Ammers bij de B-Masters weer gewoon op de hoogste trede.

B-klasse: 1. Fausto van Tuyl (Nieuwaal), 2. Senna Middelkoop (Gorinchem), 3. Sten Hopstaken (Noordeloos).

B-Masters: 1. Ron Timmer (Schelluinen), 2. Jaap de Bruijn (Noordeloos), 3. Jacco bam Mastrigt (Nieuwendijk).

Noa Stolk leidde bij de vrouwen van start tot finish. Haar voornaamste concurrent Dieke van Wilgen moest opgeven.

C-klasse: 1. Noa Stolk (Nieuwendijk), 2. Geerie de Bruin (Hardinxveld), 3. Jacobien Viveen (Woudrichem).

D-klasse jongens: 1. Matthijs Bink (Rijen), 2. Dion Slomp (Hoornaar), 3. Luuk Viveen (Woudrichem).

D-klasse meisjes: 1. Elena Poppelaars (Sleeuwijk), 2. Elisa van Kerkvoorde (Gorinchem), 3. Jiska Verspuij (Noordeloos).

E-klasse jongens: Rick Versloot (Hardinxveld), 2. Daan Hartog (Giessenburg), 3. Luuk Wolthuis (Hank).

E-klasse meisjes: 1. Mae Cabaca (Vlaardingen), 2. Melissa Nuyten (Heinkenszand), 3. Joy den Braver (Den Hoorn).

F-klasse jongens: 1. Bas Herman (Nootdorp), 2. Roan Kerklaan (delfgauw), 3. Stan Zeelenberg ('s-Gravendeel).

F-klasse meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk), 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk), 3. Imke van Houwelingen (Hardinxveld).

G-klasse jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam), 2. Niek Wolthuis (Hank), 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg.

G-klasse meisjes: 1. Julia Herman (Nootdorp), 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel), 3. Marit Elgersma (Waspik).

De negende en tevens laatste wedstrijd staat voor zaterdag 1 februari op het clubparcours van RC Jan van Arckel op het programma.