Triade in gevarenzone

GROOT-AMMERS • Triade leed tegen het Zeeuwse Blauw Wit alweer de vierde nederlaag op rij.

In de beginfase tekende het verlies zich al af, want de Nieuwpoortse korfballers kwamen met 0-8 (!) achter. Triade knokte zich nog wel terug, maar kon een nederlaag niet meer afwenden en is nu in de gevarenzone terechtgekomen.

Komende zaterdag speelt Triade in Zeeland tegen nummer 3 Stormvogels.