SNA start 2020 met derbyzege

BLESKENSGRAAF • De vrouwenhoofdmacht van SNA is winnend aan 2020 begonnen. De Bleskensgraafse volleybalsters trokken de derby tegen SNA zaterdag met 3-1 naar zich toe.

Mede door het ontbreken van de vaste spelverdeelster (gekneusde pink) liep het in de eerste twee sets moeizaam aan de kant van SNA. In de openingsset kon een flinke achterstand nog worden weggewerkt, in de tweede set lukte dat niet: 25-22 en 12-25.

Daarna begon het, met name aanvallend, beter te draaien: 25-17 en 25-15.