VC WIK kansloos in Limburg

LINNE/GTOOT-AMMERS • De mannenhoofdmacht van VC WIK, vierde in de 2e divisie D, bleek niet opgewassen tegen VC Limac. In Linne was de koploper een maatje te groot voor de Groot-Ammerse volleyballers: 25-19, 25-16, 25-15 en 25-19.

Het incomplete WIK had veel last van de Limburgse servicedruk en wist de eigen kansen, die er zeker wel waren, niet af te maken.