Daan Hartog tweede in Oosterhout

• Daan Hartog werd derde in Sint-Michielsgestel. (Foto: Privéfoto)

• Daan Hartog werd derde in Sint-Michielsgestel. (Foto: Privéfoto)

REGIO • De Warande-jeugdveldrit in Oosterhout heeft Daan Hartog (Giessenburg) zaterdag de tweede plaats opgeleverd in categorie 6. Luuk Wolthuis (Hank) kwam als dertiende over de meet.

Zondag stond de GrandPrix Groenendaal in Sint-Michielsgestel op het programma. Isis Versluis (Meerkerk) werd in categorie 3 elfde (zesde meisje). Daan Hartog stond in zijn klasse opnieuw op het podium (derde), Luuk Wolthuis klasseerde zich als elfde.