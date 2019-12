SCHOONHOVEN • De Oliebollenloop van atletiekvereniging Avantri bracht weer ruim duizend (1.356) deelnemers op de been. Het gros kwam om op recreatieve wijze het oude jaar uit te luiden, gevolgd door een verdiende oliebol na afloop. Anderen bonden de strijd met elkaar aan om op een van de vier afstanden de snelste tijd neer te zetten.

Zo ook Nixon Fernandes uit Poortugaal en de Lekkerkerkse atlete Lydia Rehorst. Fernandes verbeterde met zijn eindtijd van 46.52 minuten op de 15 kilometer het parkoersrecord; Rehorst klokte een tijd van 1.08.03 uur.

Nixon Fernandes kende een bliksemstart. De concurrenten, die zijn kwaliteiten kennen, deden geen poging in zijn spoor te blijven. De 39-jarige atleet van PAC Rotterdam behoort in zijn leeftijdklasse tot de top van Nederland. "Na mijn winst in de Bruggenloop zocht ik nog een mooie wedstrijd om het jaar af te sluiten," vertelde Fernandes na afloop. "Dat werd dus deze Oliebollenloop."

De tweede aankomende, Gouwenaar Martijn Klaasse (51.05), telde ruim vier minuten achterstand. Net als oud-winnaar Arjan Kaashoek (Ameide, 53.19) liep Klaasse een solorace. Lydia Rehorst was blij met haar zege. "Zeven jaar geleden liep ik hier voor het laatst en won toen ook," merkte ze op.

Op de 10 kilometer snelde Ouderkerker Hidde Demoed (33,31) naar de winst. Achter Zuidlander Mario Poldervaart (34.01) eindigde Haastrechtenaar Flo van der Vlist (35.17) als derde. Bij de vrouwen hield de Rotterdamse Isabelle Cadogan (40.29) de Lekkerkerkse Steffie Broere (41.30) van de winst af.

Verrassend was het aantal van 262 kinderen, dat op de 2,2 km startte.

Op de 6,4 km was Schoonhovenaar Natnael Meij 22.19 min.), die uitkomt voor het Rotterdamse PAC, de Avantrianen Dennis Buys (22,21) en Filimon Meles (22,32) te snel af. De Polsbroekse Esra Zijderlaan (25.34) liet bij de vrouwen 150 loopsters achter zich.

Wim Kroone