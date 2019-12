Noël Luijten samen met Rowan Wijfje nationaal kampioen junioren op de koppelkoers

ALKMAAR/MEERKERK • Samen met Rowan Wijfje uit Harmelen is Noël Luijten zaterdag op de wielerbaan in Alkmaar nationaal kampioen koppelkoers bij de junioren geworden.

De tactiek van Luijten en Wijfje werkte: op het juiste moment proberen een ronde voorsprong te pakken op het peloton. Met een splijtende demarrage liep de Meerkerkse renner in één ruk een halve ronde weg. Wijfje bouwde de voorsprong gestaag uit en met een laatste krachtsinspanning stelde Luijten de ronde voorsprong veilig.

Het was nog even onduidelijk of de titel binnen was, maar uiteindelijk kwam de verlossende mededeling: Noël Luijten en Rowan Wijfje waren nationaal kampioen.

Op de puntenkoers werd de Meerkerkse junior tiende, op de scratch zesde en op de achtervolging zat plaatsing voor de finaleritten er niet in.

Noël Luijten en Wouter Zwaan nemen van 2 tot en met 7 januari tijdens de Rotterdamse Zesdaagse deel aan de Holland Talents Cup. Hierin strijden ze tegen een internationaal peloton dat veelal een categorie (O23) hoger rijdt.