Draaien en keren in Hoornaar

HOORNAAR • Het klassement zal hij niet winnen, want Jesse Bikker rijdt niet de volledige wintercompetitie. Maar elke keer als hij er bij is, is hij tot nu toe de beste. Zo ook zaterdag in Hoornaar.

De zesde wedstrijd van de RC Jan van Arckel-wintercompetitie werd gehouden op de Hoornaarse Donk. In het parcours was onder meer een strand- en bospassage opgenomen. Maar het was vooral veel draaien en keren. Dat vergde behendigheid en stuurmanskunst, want de paden werden steeds gladder.

Jesse Bikker werd ditmaal fel op de huid gezeten door de Brabantse lichtgewicht Mika Bouman. Bikker wist zijn 'thuiswedstrijd' wel te winnen, Bouman nam de leiding in het algemeen klassement over.

A-klasse: 1. Jesse Bikker (Hoogblokland), 2. Mika Bouman (Rijswijk), 3. Ruben v.d. Stelt (Nieuwendijk).

In de B-klasse bleken Fausto van Tuyl en Sten Hopstaken aan elkaar gewaagd. Van Tuyl won en verstevigde zijn leidende positie in het klassement. Bij de B-Masters niks nieuws onder de zon. Ron Timmer reed naar alweer zijn zesde overwinning op rij.

B-klasse: 1. Fausto van Tuyl (Nieuwaal), 2. Sten Hopstaken (Noordeloos), 3. Adriaan Brandwijk (Molenaarsgraaf).

B-Masters: 1. Ron Timmer (Schelluinen), 2. Hans-Jos Liefhebber (Giessenburg), 3. Jan Groeneveld (Sleeuwijk).

In de C-(dames)klasse heeft Noa Stolk de smaak te pakken. Voor de tweede achtereenvolgende keer haalde ze onbedreigd de zege binnen. Dieke van Wilgen handhaafde zich dankzij haar tweede plaats op kop van het klassement, maar de marge is nu erg klein geworden.

C-klasse: 1. Noa Stolk (Nieuwendijk), 2. Dieke van Wilgen (Arkel), 3. Thirza Korevaar (Groot-Ammers).

D-klasse jongens: 1. Bjorn van Waardenburg (Rhoon), 2. Dion Slomp (Hoornaar), 3. Luuk Viveen (Woudrichem).

D-klasse meisjes: 1. Elena Poppelaars (Sleeuwijk), 2. Elisa van Kerkvoorde (Gorinchem), 3. Jiska Verspuij (Noordeloos).

E-klasse jongens: 1. Rick Versloot (Hardinxveld), 2. Daan Hartog (Giessenburg), 3. Robin van Bruggen (Ridderkerk).

E-klasse meisjes: 1. Joy den Braver (Den Hoorn), 2. Reza Roks (Fijnaart), 3. Gwen Versluis (Meerkerk).

F-klasse jongens: 1. Bas Herman (Nootdorp), 2. Roan Kerklaan (Delfgauw), 3. Brett Timmer (Papendrecht).

F-klasse meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk), 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk), 3. Imke van Houwelingen (Hardinxveld).

G-klasse jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam), 2. Niek Wolthuis (Hank), 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

G-klasse meisjes: 1. Julia Herman (Nootdorp).

De volgende wedstrijd is op zaterdag 4 januari in Groot-Ammers.

