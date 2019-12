Isis Versluis en Daan Hartog op podium in Breda

REGIO • De Packaging Partners-jeugdveldrit in Breda leverde de Jan van Arckel-crossers Isis Versluis en Daan Hartog een podiumplaats op.

Isis Versluis (Meerkerk) was in haar leeftijdscategorie het beste meisje en werd vijfde overall. In categorie 6 klasseerde Daan Hartog (Giessenburg) zich als zesde en werd Luuk Wolthuis (Hank) 22e. Sem van Wijngaarden (Hardinxveld) eindigde als 27e in categorie 7.

Bereveldrit Benschop (nieuwelingen): 22. Christiaan van Rees (Groot-Ammers).

Kasteelcross Vorden (nieuwelingen): 9. Christiaan van Rees (Groot-Ammers), 34. Feiko van der Dussen (Arkel).