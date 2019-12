Pelle Sterk sneldamkampioen

NIEUWLAND • Het sneldamkampioenschap van NDV is op de laatste clubavond van het jaar wederom gewonnen door Pelle Sterk.

Pelle Sterk werd -na een barrage met Jan Alting- eerste in poule 1 en trof in de finale Albert van de Berg, de winnaar van poule 2. Sterk deed in de eindstrijd zijn naam eer aan en toonde zich de sterkste.