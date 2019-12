Bryant Boogert ook gewestelijk allroundkampioen

• Bryant Boogert in actie tijdens het gewestelijk kampioenschap allround. (Foto: Wouter Groenen)

TILBURG/HOOGBLOKLAND • Na winst op het gewestelijke kampioenschap supersprint en het gewestelijke kampioenschap sprint is Bryant Boogert zaterdag in Tilburg ook gewestelijk allroundkampioen bij de junioren C geworden.

De 14-jarige schaatser uit Hoogblokland wist beide afstanden, de 500 en 1500 meter, te winnen.



Op 4 januari schaatst Bryant Boogert de regionale selectiewedstrijd in Alkmaar voor plaatsing voor het NK-allround.