SteDoCo VR1 trekt zich per direct terug uit Topklasse

• SteDoCo VR1 vorig seizoen voor de nationale beker in actie tegen FC Twente. (Foto: Rick den Besten)

HOORNAAR • Het bestuur van SteDoCo heeft het VR1-elftal per direct teruggetrokken uit de Topklasse. Er zijn na de winterstop niet genoeg speelsters meer beschikbaar.

Gevolg van deze beslissing is dat er dit seizoen geen enkele ploeg rechtstreeks uit de Topklasse zal degraderen. De nummers 10 en 11 spelen in de nacompetitie om lijfsbehoud.

Spelen op Topklasseniveau met VR1 is voor SteDoCo financieel niet langer haalbaar. Dit leidde eerder dit seizoen al tot het vertrek van de trainster en enkele speelsters. Nu is het zelfs zover dat de stekker eruit getrokken is.

De academie(meiden)teams maken het seizoen naar alle waarschijnlijkheid wel af.

(later meer)