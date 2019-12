Triade moet uit ander vaatje gaan tappen

VLISSINGEN/NIEUWPOORT • Triade leed in de zaalcompetitie alweer de derde nederlaag op rij. In Vlissingen was koploper Seolto met 30-20 te sterk voor de Nieuwpoortse korfballers.

Triade sluit door deze nederlaag het jaar 2019 af met slechts 2 punten uit vier duels en zal na de jaarwisseling uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Te beginnen op zaterdag 11 januari in De Reiger tegen Blauw Wit; aanvang 15:20 uur.