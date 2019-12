Supporter Nieuw-Lekkerland maakt excuses aan spelers en bestuur Oranje Wit

NIEUW-LEKKERLAND • Het bestuur van Nieuw-Lekkerland heeft kunnen achterhalen welke supporter afgelopen zaterdag verantwoordelijk was voor het staken van de competitiewedstrijd tegen Oranje Wit. Hij heeft inmiddels excusus aangeboden aan spelers en bestuur van de Dordtse club. "Ik schaam me diep."

Het Lekkerlandse bestuur sprak dinsdagavond met de supporter, die vanaf de tribune 'verwerpelijke dingen' riep.

Verklaring

Naast een excuusbrief aan Oranje Wit legde hij ook een schriftelijke verklaring af aan de leden van vv Nieuw-Lekkerland:

"Tijdens de voetbalwedstrijd van afgelopen zaterdag 7 december tegen Oranje Wit heb ik, supporter van Voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland, vanaf de tribune iets geroepen dat niet door de beugel kan. Ik vind het erg dat het zo hard is aangekomen en dat de wedstrijd is gestaakt. Ik schaam me diep dat ik geen goed voorbeeldgedrag heb vertoond. Via een brief heb ik aan de spelers en het bestuur van Sportvereniging Oranje Wit mijn oprechte excuses aangeboden. Ik hoop dat mijn gedrag voor de onderlinge band tussen SV Oranje Wit en VV Nieuw-Lekkerland geen gevolgen heeft. Ik heb de straf die de club mij heeft opgelegd geaccepteerd."

Pamflet

Het bestuur van vv Nieuw-Lekkerland heeft besloten dat het betreffende lid zijn vrijwilligerstaken moet neerleggen. 'Ook zullen wij bij de komende twee thuiswedstrijden aan alle bezoekers een pamflet uitdelen om stelling te nemen tegen racisme en discriminatie. Als club blijven we daar keihard tegen optreden', meldt het bestuur op de clubwebsite.

Vervolg

De KNVB heeft bij beide clubs verklaringen ingewonnen. Die wegen, net als het rapport van de scheidsrechter, mee bij de beslissing over eventuele vervolgstappen. 'De KNVB heeft voor dit soort zaken geen vastomlijnd protocol. We hebben de voetbalbond om advies gevraagd, ook om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen'.