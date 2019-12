Nieuw-Lekkerland - Oranje Wit gestaakt na racistische uitingen

NIEUW-LEKKERLAND • Racistische opmerkingen vanaf de tribune hebben er voor gezorgd dat de voetbalwedstrijd Nieuw-Lekkerland – Oranje Wit zaterdag gestaakt werd. Eén of meer supporters van de thuisclub zouden Oranje Wit-speler Emerson Antonia na een op hem begane overtreding kort voor rust kwetsend hebben bejegend.

Antonia en enkele ploeggenoten wilden daarna de tribune op om verhaal te halen. Scheidsrechter Melvin Vink besloot het duel te staken.



@vvNwlekkerland -Oranje Wit voorlopig gestaakt vanwege discriminerende uitlatingen aan Oranje Wit spelers. — svOranjeWit1925 (@svOranjeWit) December 7, 2019



Slechte zaak

"Een enorm vervelende situatie", reageert Nieuw-Lekkerland voorzitter Henk van der Voorden. "In de eerste plaats voor de speler zelf. Dit soort gedrag kán niet en hoort zeker ook niet thuis op een sportcomplex. De voorbije weken was het item racisme veelvuldig in het nieuws na de gebeurtenissen bij FC Den Bosch – Excelsior. En nu gebeurt zoiets bij ons. Een slechte zaak die ook onze vereniging schaadt. Als bestuur gaan we intern uitzoeken wat er exact heeft plaatsgevonden. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen."



Wedstrijd Nieuw Lekkerland - Oranje Wit is eind eerste helft gestaakt. Oranje Wit wil niet verder na vermeende uitlatingen — vv.Nieuw-Lekkerland (@vvNwlekkerland) December 7, 2019



Onthutst

Jan-Willem Bozuwa kreeg zaterdagmiddag een aangeslagen en onthutst eerste elftal terug op de club. "Ik ben zelf niet bij de wedstrijd aanwezig geweest, maar heb me laten bijpraten door bestuursleden die er wel bij waren", vertelt de Dordtse preses. "Eén van onze speler is vanaf de tribune uitgescholden. Daarbij kwam het woord 'bananenplukker' voorbij. Ongelooflijk dat er nog steeds idioten rondlopen die menen zich dit soort teksten te kunnen permitteren. Goed dat de scheidsrechter besloot om het duel meteen te staken. De KNVB zal ongetwijfeld rapport maken over wat heeft plaatsgevonden. Of de speler in kwestie aangifte gaat doen? Dat weet ik nog niet. Ik wil wel benadrukken dat ik deze kwestie het heel naar vindt voor Nieuw-Lekkerland. Het zijn vaak een paar idioten die de boel voor je verpesten…."