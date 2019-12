Aron Brandwijk gewestelijk marathonkampioen

BREDA/BLSKENSGRAAF • Aron Brandwijk is in Breda gewestelijk marathonkampioen bij de B-pupillen geworden.

De elfjarige YA-schaatser kwam afgetekend als winnaar over de streep en plaatste zich hierdoor rechtstreeks voor het NK, dat in februari in Hoorn zal worden verreden.

Jair Nugteren (Bleskensgraaf) behaalde achter Daan Segers (Tilburg) een mooie derde plaats.