Vijf op een rij voor Ron Timmer

NIEUWPOORT • In de Jan van Arckel-wintercompetitie staat er geen maat op Ron Timmer. De MTB'er uit Schelluinen won in Nieuwpoort bij de B-Masters al voor de vijfde keer op rij met grote voorsprong.

Het was in Nieuwpoort op en rond de vestingwallen een droge maar koude zaterdag. Extra hindernissen hoefden niet te worden bedacht. Het parcours was al uitdagend genoeg vanwege de zompige ondergrond, het klimmen en dalen op de wallen, de slingerroute door het Dalletje en een strandpassage. Aantal deelnemers: 333.

In de A-klasse was Jesse Bikker afwezig. Wim de Bruin zag zijn kans schoon en reed in de laatste ronde de kopgroep uit elkaar.

A-klasse: 1. Wim de Bruin (Hardinxveld), 2. Kelvin v.d. Dool (Hoogblokland), 3. Max de Jong (Giessenburg).

In de B-klasse pech voor favoriet Fausto van Tuyl, wiens derailleur brak. Sten Hopstaken profiteerde optimaal en sprintte dolblij naar de overwinning.

B-klasse: 1. Sten Hopstapen (Noordeloos), 2. Matthias Hoogendoorn (Groot-Ammers), 3. Bart Wolthuis (Hank).

B-Masters: 1. Ron Timmer (Schelluinen), 2. Hans-Jos Liefhebber (Giessenburg), 3. Jacco van Mastrigt (Nieuwendijk).

Noa Stolk leek bij de vrouwen op haar eerste overwinning af te gaan, maar Dieke van Wilgen kwam sterk terug en stak daar een stokje voor.

C-klasse: 1. Dieke van Wilgen (Arkel), 2. Noa Stolk (Nieuwendijk), 3. Geerie de Bruin (Hardinxveld).

D-klasse jongens: 1. Matthijs Bink (Rijen), 2. Jost v.d. Streek (Ottoland), 3. Bjorn van Waardenburg (Rhoon).

D-klasse meisjes: 1. Elena Poppelaars (Sleeuwijk), 2. Lisa van Heel (Zaltbommel), 3. Jiska Verspuij (Noordeloos).

E-klasse jongens: 1. Luuk Wolthuis (Hank), 2. Julian te Winkel (Rotterdam), 3. Robin van Bruggen (Ridderkerk).

E-klasse meisjes: 1. Joy den Braver (Den Hoorn), 2. Reza Roks (Fijnaart).

F-klasse jongens: 1. Bas Herman (Nootdorp), 2. Brett Timmer (Papendrecht), 3. Roan Kerklaan (Delfgauw).

F-klasse meisjes: 1. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk), 2. Imke van Houwelingen (Hardinxveld), 3. Marilene v.d. Graaf (Groot-Ammers).

G-klasse jongens: 1.Erik Bikker (Rotterdam), 2. Niek Wolthuis (Hank), 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

G-klasse meisjes: 1. Julia Herman (Nootdorp), 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel), 3. Marit Elgersma (Waspik).

De volgende wedstrijd van de RC Jan van Arckel-wintercompetite (MTB en cyclocross) wordt zaterdag 14 december verreden in Arkel.

