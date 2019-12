Volley Meerkerk'95 wint derby en nadert tweede plek tot op een punt

MEERKERK • Tweededivisionist Volley Meerkerk '95 heeft de derby en topper tegen Next Volley Dordrecht zaterdag met 3-2 gewonnen. Hierdoor is het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen nog slechts één punt. Next Volley staat tweede, Volley Meerkerk derde.

De thuisploeg nam via 25-19 en 25-16 een comfortabele 2-0 voorsprong. In de derde set werden twee setpoints niet verzilverd (25-27), waarna de Dordtsen de stand weer in evenwicht brachten (22-25). Een beslissende vijfde set was noodzakelijk. Daarin was Volley Meerkerk'95 duidelijk de bovenliggende partij en werd de verdiende zege over de streep getrokken (15-11).

Identiek

De Meerkerkse mannenploeg klopte koploper RVC/Libanon 2 met 3-2. Het wedstrijdverloop was identiek aan dat van de vrouwen. Volley Meerkerk verspeelde een 2-0 voorsprong, maar steeg in de vijfde set boven zichzelf uit en sloeg alsnog toe.