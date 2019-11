Wallencross in Nieuwpoort

• Dieke van Wilgen in Nieuwpoort in actie (2018). (Foto: Jan de Bruin)

NIEUWPOORT • De vierde wedstrijd van de offroad-wintercompetitie van RC Jan van Arckel wordt zaterdag 30 november gehouden in Nieuwpoort.

Het is een cross op, over en rond de noordoostelijke wallen. De vele natuurlijke hindernissen in het parcours staan garant voor spektakel. De eerste start is om 11:00 uur, de laatste finish rond 15:45 uur.

Inschrijven en napraten in café De Dam aan de Buitenhaven.

www.janvanarckel.nl/wintercompetitie