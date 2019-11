VC WIK poetst 2-0 achterstand weg

BREDA/GROOT-AMMERS • De mannenhoofdmacht van VC WIK ontsnapte tegen De Burgst Breda aan een deceptie.

De Groot-Ammerse volleyballers speelden in de eerste twee sets als een natte krant: 25-19 en 25-21.

Daarna trad het herstel in, al moest hiervoor in de vierde set een matchpoint worden overleefd: 23-25 en 24-26. In de beslissende vijfde set trok WIK de zege via 10-15 naar zich toe (2-3).

Een knappe comeback, hoewel de verloren sets in de categorie 'onnodig' vallen.