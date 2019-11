Jeanne Korevaar kwam, zag en overwon

TIENHOVEN • Jeanne Korevaar maakte zaterdag voor het eerst dit seizoen haar opwachting in de Jan van Arckel-wintercompetitie. Het was een kwestie van: kwam, zag en overwon.

Er stonden in Tienhoven 375 deelnemers aan de start. Ze kregen een gevarieerd parcours voorgeschoteld met onder meer strandpassages, een klim tegen de dijk en een reuze-carrousel.

In de A-klasse waren onder anderen Kelvin en Jens van den Dool, Wessel Verschueren, Sjoerd Bax en Bas Ottevanger van de partij. Er stond echter geen maat op Jesse Bikker, die al in de eerste ronde de leiding pakte en die ook niet meer afstond.

A-klasse: 1. Jesse Bikker (Hoogblokland), 2. Ruben van der Stelt (Nieuwendijk), 3. Wim de Bruin (Hardinxveld).

Het peloton in de B-klasse was met 108 renners weer langgerekt. Fausto van Tuyl won; in het klassement is het dringen in de top-10.

B-klasse: 1. Fausto van Tuyl (Nieuwaal), 2. Senna Middelkoop (Gorinchem), 3. Sten Hopstaken (Noordeloos).

B-klasse Masters: 1. Ron Timmer (Schelluinen), 2. Sacha van den Anker (Langerak), 3. Jacco van Mastrigt (Nieuwendijk).

Jeanne Korevaar heeft dit jaar geen veldritten op haar programma staan, maar was duidelijk sterker en vooral sneller dan de concurrentie. Niet verwonderlijk gezien haar ervaring in het internationale profpeloton.

C-klasse: 1. Jeanne Korevaar (Groot-Ammers), 2. Dieke van Wilgen (Arkel), 3. Noa Stolk (Nieuwendijk).

D-klasse jongens: 1. Feiko v.d. Dussen (Arkel), 2. Luuk Viveen (Woudrichem), 3. Jost v.d. Streek (Ottoland).

D-klasse meisjes: 1. Elena Poppelaars (Sleeuwijk), 2. Lisa van Heel (Zaltbommel), 3. Elise van Kerkvoorde (Gorinchem).

E-klasse jongens: 1. Rick Versloot (Hardinxveld), 2. Luuk Wolthuis (Hank), 3. Robin van Bruggen (Ridderkerk).

E-klasse meisjes: 1. Joy den Braven (Den Hoorn), 2. Gwen Versluis (Meerkerk).

F-klasse jongens: 1. Bas Herman (Nootdorp), 2. Brett Timmer (Papendrecht), 3. Stan Zeelenberg ('s-Gravendeel).

F-klasse meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk), 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk), 3. Imke van Houwelingen (Hardinxveld).

G-klasse jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam), 2. Niek Wolthuis (Hank), 3. Max van Kolfschoten (Giessenburg).

G-klasse meisjes: 1. Julia Herman (Nootdorp), 2. Nikita Verhoeven (Kaatsheuvel), 3. Marit Elgersma (Waspik).

De volgende wedstrijd is zaterdag 30 november in Nieuwpoort.

De volledige uitslagen en klassementen zijn te vinden op de website van RC Jan van Arckel: www.janvanarckel.nl