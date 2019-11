Winst en verlies Volley Meerkerk'95

MEERKERK • De vrouwenhoofdmacht van Volley Meerkerk'95 won de lastige uitwedstrijd tegen HLB Van Daal/DS overtuigend met 1-3.

Opvallend was het debuut van de pas 14-jarige Aliza Spek. Volley Meerkerk blijft derde in de derde divisie.

De mannenploeg ging onverwacht met 3-1 onderuit tegen Sliedrecht Sport 7. Het opstomen naar de top-3 zat er hierdoor (nog) niet in. De inzet aan Meerkerkse kant was niet onaardig, maar het spel was te doorzichtig.