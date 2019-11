Tienhoven derde wedstrijd wintercompetitie

TIENHOVEN • De derde wedstrijd van de RC Jan van Arckel-wintercompetitie (MTB en cyclocross) wordt zaterdag 16 november verreden in Tienhoven.

Het parcours is afwisselend en uitdagend: van zandstroken langs de Lek tot een nog grotere carrousel dan vorig jaar, een waar labyrint.

Vanaf 11:00 is er startgelegenheid in acht categorieën. De laatste start is om 15:02 uur.