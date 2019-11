Dubbele zege VC WIK

GROOT-AMMERS • Een goed weekend voor de standaardteams van VC WIK. Zowel de vrouwen als de mannen boekten een thuiszege.

De WIK-mannenploeg schudde de wisselvalligheid van zich af en toonde zich met name in de eerste drie sets tegen het Limburgse Landgraaf zeer solide. De pass was stabiel en op de buitenkant werd veel gescoord: driemaal 25-21. Door een dubbele wissel hervond VC WIK ook de grip op de vierde set. Dat leidde tot de eerste vijfpunter van het seizoen en een sprongetje op de ranglijst naar de vierde plaats. Oftewel: de aanval op de top-3 kan worden ingezet.

Belonen

De WIK-vrouwen haalden hun eerste overwinning in de eerste divisie binnen. Nummer 5 Ledub werd in een spannend duel met 3-2 verslagen. De Groot-Ammerse volleybalsters staan nu tiende. VC WIK speelde goed en beloonde zichzelf met de cijfers 25-23, 24-26, 20-25, 25-21 en 15-13.