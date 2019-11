VVAC VR1 alleen koploper

• VVAC VR1 is blij met de zege in Empel. (Foto: VVAC)

• VVAC VR1 is blij met de zege in Empel. (Foto: VVAC)

OTTOLAND • VVAC VR1 is na de 0-2 zege op Emplina en het verlies van DeltaSports'95 voor het eerst alleen koploper.

Met junior Ardine Stuij in de basis kreeg VVAC in Empel volop kansen. Marlies Terlouw en Daniëlle de Ruijter (op aangeven van de pas 15-jarige invalster Noor Schoonderbeek) trokken de overwinning over de streep.