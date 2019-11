VC WIK knokt zich naar zege

GROOT-AMMERS • De mannenhoofdmacht van VC WIK heeft zaterdag met pijn en moeite gewonnen van het laaggeklasseerde Hands Up.

Met een sterkte servicedruk en solide side-out was er aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht (25-19, 25-20). Hands Up stribbelde nog wel even tegen (19-25), maar bij 22-17 in de vierde set leek een 3-1 Ammerse zege in de maak. Niets was minder waar. In de slotfase zat alles tegen, inclusief een rode kaart voor de aanvoerder van WIK: 24-26.

Het pleit voor VC WIK dat het in de beslissende vijfde set vechtlust toonde en een 3-8 achterstand nog omdraaide naar 15-13 en dus 3-2.