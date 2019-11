Podiumplaatsen JvA-cyclocrossers

DORDRECHT/REGIO • De Jan van Arckel-cyclocrossers behaalden zaterdag een aantal podiumplaatsen bij de jeugdveldrit van De Mol in Dordrecht.

In categorie 3 eindigde Isis Versluis (Meerkerk) overall als vijfde; ze was wel het beste meisje. Rick Versloot (Hardinxveld) eindigde als tweede in categorie 6. Daan Hartog (Giessenburg) werd derde, Tim Verwolf (Langerak) 21e en Mees Bassa (Goudriaan) 29e. In categorie 7 was er een 28e plek voor Sem van Wijngaarden (Hardinxveld).

Op een uitdagend parcours met veel draaien en keren werd Isis Versluis zondag zevende (derde meisje) in Hilversum.