Kaartverkoop Europees duel Sliedrecht Sport

• Wederom een onvervalste Nederland-Duitsland in sporthal De Basis, als Schwerin op bezoek komt in de Europa Cup (Foto: Pim Waslander)

• Wederom een onvervalste Nederland-Duitsland in sporthal De Basis, als Schwerin op bezoek komt in de Europa Cup (Foto: Pim Waslander)

SLIEDRECHT/REGIO • Vanaf dinsdag 29 oktober gaan de kaarten voor de Europa Cup-wedstrijd van Dames 1 van Sliedrecht Sport in de verkoop.

De entreebewijzen voor de thuiswedstrijd op 4 december tegen het Duitse Schwerin zijn verkrijgbaar op: volleybal.nl/tickets.

Dankzij het landskampioenschap 2018-2019 strijdt Sliedrecht mee in de CEV-cup (Europa Cup II). Daarin is de nummer 2 van de Duitse competitie van vorig seizoen, SSC Palmberg Schwerin, geloot. Een Europese topploeg, waar de blauw-witten een zware dobber aan zullen hebben, maar waar toch ook altijd wel mogelijkheden liggen. Zeker thuis, in een volle De Basis.

Kaarten zijn te koop voor 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor de jeugd. De wedstrijd begint op woensdag 4 december om 19.30 uur.