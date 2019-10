Wintercompetitie Giessenburg als dorpsfeest

• Ron Timmer was wederom een klasse apart bij de Masters. (Foto: Jan de Bruin)

giessenburg • Aan de tweede wedstrijd van de RC Jan van Arckel-wintercompetitie, zaterdag in Giessenburg, hebben 416 MTB'ers en cyclocrossers deelgenomen.

Het vaste parcours in het park werd uitgebreid met een slingerende route van wel drie kilometer lengte. En Giessenburg zou Giessenburg niet zijn als er niet wat extra's werd bedacht. Ditmaal een reusachtige brug bestaande uit een enorme buis met en op- en afrit en een onderdoorgang.

Een houtvuur midden op de weg en de 80 jaar oude tent van Arie Boer waren opgetuigd om het feest in de avonduren voort te zetten. Want dat was het, een dorpsfeest. Compleet met schenkingen van de organisatie aan lokale goede doelen.

B-klasse rijst de pan uit

Bij afwezigheid van Jesse Bikker ontstond er in de A-klasse een mooie strijd tussen Wim de Bruin, Bart de Haas en Mika Bouman. Laatstgenoemde kwam hieruit als winnaar tevoorschijn en nam en passant de leiding in het klassement over.

A-klasse: 1. Mika Bouman (Rijswijk), 2. Bart de Haas (Hardinxveld), 3. Wim de Bruin (Hardinxveld).

De B-klasse blijft maar groeien: 128 deelnemers tot 5 jaar en nog eens 80 deelnemers bij de masters vanaf 45 jaar. Senna Middelkoop had de beste benen, terwijl Ron Timmer bij de masters andermaal een klasse apart was.

B-klasse: 1. Senna Middelkoop (Gorinchem), 2. Fausto van Tuyl (Nieuwaal), 3. Daan van Vuuren (Woudrichem).

Masters: 1. Ron Timmer (Schelluinen), 2. Jacco van Mastrigt (Nieuwendijk), 3. Edwin Bos (Gorinchem).

C-klasse: 1. Melanie Viveen (Woudrichem), 2. Dieke van Wilgen (Arkel), 3. Noa Stolk (Nieuwendijk).



D-klasse jongens: 1. Dion Slomp (Hoornaar), 2. Jost van de Streek (Ottoland), 3. Luuk Viveen (Woudrichem).

D-klasse meisjes: 1. Elena Poppelaars (Sleeuwijk), 2. Lisa van Heel (Zaltbommel), 3. Elisa van Kerkvoorde (Gorinchem).

E-klasse jongens: 1. Rick Versloot (Hardinxveld), 2. Daan Hartog (Giessenburg), 3. Luuk Wolthuis (Hank).

E-klasse meisjes: 1. Britt van Stigt (Giessen).

F-klasse jongens: 1. Brett Timmer (Papendrecht), 2. Stan Zeelenberg ('s-Gravendeel), 3. Andrea van de Streek (Ottoland).

F-klasse meisjes: 1. Isis Versluis (Meerkerk), 2. Rosalie van Bruggen (Ridderkerk), 3. Imke van Houwelingen (Hardinxveld).

G-klasse jongens: 1. Erik Bikker (Rotterdam), 2. Jan de Ruiter (Giessenburg), 3. Twan Muis (Giessenburg).

G-klasse meisjes: 1. Amber Huiben (Oosterhout), 2. Isis Albers (Oosterhout), 3. Linne van Doesburg (Giessenburg).

De volgende wedstrijd is op zaterdag 16 november in Tienhoven.