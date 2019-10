SNA houdt puntje over aan spannende derby tegen VC WIK D2

BLESKENSGRAAF • De vrouwenhoofdmacht van SNA heeft de derby tegen VC WIK D2, versterkt met 'master' Annemieke den Boer, met 1-3 verloren.

Er was in Bleskensgraaf sprake van een spannende derby. De cijfers spreken boekdelen: 24-26, 25-15, 24-26 en 22-25. "Een vijfsetter was zeker verdiend geweest", luidde dan ook het oordeel in het Bleskensgraafse volleybalkamp.

Het publiek kreeg een wedstrijd te zien vol fanatisme, gelijkwaardigheid en lange rally's. Ondanks dat SNA meer punten maakte, moest het genoegen nemen met slechts één gewonnen set.

Eersteklassedebutant SNA staat na drie gespeelde wedstrijden zevende met 7 punten. VC WIK D2 klom met 3-10 naar de vijfde plaats. Meer foto's van SNA-VC WIK zijn te zien op onze website.