Prijzen voor Tavernie en MTTV in Elar-toernooi

• Jacky Alting was de beste in de tweede klasse. (Foto: Organisatie Elar-toernooi)

• Jacky Alting was de beste in de tweede klasse. (Foto: Organisatie Elar-toernooi)

MEERKERK • De 2019-editie van het Elar-tafeltennistoernooi in De Linde in Meerkerk is zaterdag gewonnen door Jeroen Holten van het Katwijkse Rijnsburg. Hij versloeg in de finale van de eerste klasse zijn clubgenoot Pascal Breuer.

Jacky Alting van Tavernie uit Nieuwland liet zich niet van de wijs brengen en wist in een spectaculaire finale van de tweede klasse Mario Lenting te verslaan.

In de derde klasse was er zelfs een Nieuwlands onderonsje tussen Falco van Oss en Ricardo Boogert. Van Oss ging er met de titel vandoor.

Andere Vijfheerenlandense successen waren er voor Piet Copier van MTTV Meerkerk en Marja de Gans van Tavernie. Zij wisten beiden een zilveren medaille te bemachtigen; Copier in de vijfde en de Gans in de zesde klasse.