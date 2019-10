Daan Hartog tweede in Schijndel

• Daan Hartog in actie in Schijndel. (Foto: Audry Versloot)

SCHIJNDEL/REGIO • Daan Hartog rijgt de podiumplekken momenteel aan elkaar. Zondag werd de Giessenburgse cyclocrosser in categorie 6 tweede in de jeugdveldrit in Schijndel.

Debutant Rick Versloot (Hardinxveld) klasseerde zich als vierde.

In categorie 3 was er een negende plaats voor Isis Versluis (Meerkerk).