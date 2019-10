Eerste Kickboksgala in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In de sporthal van De Spil te Bleskensgraaf vindt zaterdag 7 december voor de eerste keer het Kickboksgala van sportcentrum Sport-Fysiek uit Sliedrecht plaats. Genieten van spannende wedstrijden op allerlei niveaus én kennismaken met de ins en outs van deze vechtsport, dat zijn de doelen die initiatiefnemer Lucien Kornet zich stelt.

Nee, Rico Verhoeven staat 7 december niet te kickboksen in De Spil. "Die is voor ons onbetaalbaar", lacht Lucien Kornet. "Maar met de jeugd, de nieuwelingen en de deelnemers uit de C- en B-klasse kunnen we meer dan voldoende mooie wedstrijden presenteren." De eigenaar van sportcentrum Sport-Fysiek, zelf ook kickbokser, liet het idee van een eigen kickboksgala een tijdje geleden vallen bij kickboksers die bij hem trainen. "En van het één kwam het ander. Op een gegeven moment hebben we de knoop doorgehakt en zijn we er echt mee aan de slag te gaan."

Perfecte plek

De eerste opgave: het vinden van een geschikte locatie. Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam vielen al snel af, waarna De Spil in beeld kwam. Aan alle kanten een perfecte plek voor het kickboksgala, constateerde Lucien al snel. "Een ruime sporthal, meer dan voldoende parkeergelegenheid, goed bereikbaar en een stukje uit het dorp, om eventuele overlast te voorkomen. Beter konden we het niet treffen."

Vervolgens was het een kwestie van zoveel mogelijk kickboksers benaderen om koppels voor de wedstrijden samen te stellen. En ook dat lukte. "Alleen bij de nieuwelingen, de jongeren vanaf 17 jaar, is er nog ruimte. Uit die categorie kunnen belangstellenden zich nog aanmelden."

Zelfvertrouwen

Kickboksen; het is nog niet helemaal los van een agressief imago. Maar niks is minder waar, benadrukt Lucien. "Het is een ideale sport om je zelfvertrouwen te versterken, om sterker en fitter te worden. Je hoeft echt de ring niet in als je dat niet wilt. Ons Kickboksgala is een perfecte kans om van dichtbij te zien wat kickboksen echt is. Het is echt niet alleen voor de liefhebbers; we willen de drempel voor iedereen zo laag mogelijk maken."

Voorverkoop

Op zaterdag 7 december verrijst er in het midden van de sporthal van De Spil een officiële kickboksring, waar om 15.00 uur de wedstrijden van start gaan. Daaromheen worden op de klassieke wijze stoelen en bankjes geplaatst. "Er zijn VIP-tafels, waar je wat meer voor betaald", vult Lucien aan. "En naast de zitplaatsen zijn er ook staplaatsen. In de pauze is er een verrassingsdemonstratie."

De voorverkoop ging begin oktober van start; de eerste tientallen toegangsbewijzen zijn de deur al uitgegaan. Aan de zaal kosten de kaarten 26 euro en in de voorverkoop 22,50 euro. Het bestellen van kaarten kan via: info@sport-fysiek.nl.